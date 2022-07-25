Кравченко обвинила Кошмал в подлости в отношении коллег по "Сватам"
Актриса Татьяна Кравченко, исполняющая в сериале "Сваты" одну из главных ролей, обвинила свою "экранную внучку" Анну Кошмал в подлости к близким людям.
Актриса из Украины Анна Кошмал, которая известна по роли Жени Ковалевой в народном сериале "Сваты", после запуска спецоперации России на её родине перестала поддерживать общение с артистами, занятыми в известном проекте, хотя до этого отношения в коллективе были очень тёплыми.
"Экранная бабушка" Кошмал Татьяна Кравченко вспомнила, что "внучка" совсем позабыла, с какой добротой к ней относились члены съёмочного процесса.
Известный актёр Станислав Садальский обратился к Кравченко с просьбой дать оценку отношения Кошмал к коллегам по цеху.
68-летняя народная артистка РФ считает, что ожидать от украинской артистки благодарности не приходится, а это, по мнению Кравченко, подло.
Когда она заболела - вся съемочная группа переживала за нее. Федя [Добронравов] ночью повез в "скорую"! Какая же она подлая.
Ещё одна звезда "Сватов", "экранная мать" Кошмал, актриса Инна Королева уверена, что украинской знаменитости нужно немедленно обратиться к психологу.
Когда появилась информация о том, что будет сниматься продолжение сериала, Анна Кошмал напомнила, что это украинский проект
Много слухов развели на эту тему. Я хочу, чтобы вы знали одно: создатели сериала Сваты - украинцы. И режиссер этого сериала один - Андрей Яковлев. Он - украинец. Все, что они себе придумали... Я не знаю.
Сообщалось также, что недавно Анна Кошмал попала в больницу, откуда делилась своими снимками, где та лежит под капельницей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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