Концлагерь Дахау: чудовищные медицинские эксперименты Зигмунда Рашера

История каждого концлагеря не может не наводить ужас. Концлагерь Дахау относилось к самым бесчеловечным местам, где свои страшные истязательные опыты над пленными проводил Зигмунд Рашер.

Зигмунд Рашер подружился с нацистским лагерем, когда женился на бывшей секретарше Генриха Гиммлера (и, возможно, бывшей любовнице), и добрый доктор оказался в Дахау. В период с 1941 по 1944 год он провел несколько самых тревожных экспериментов в истории, и все это во имя развития нацистской науки.

Он был сумасшедшим ученым, стоявшим за такими вещами, как эксперименты по свертыванию крови, когда он стрелял в заключенных, чтобы посмотреть, повлияет ли его новый арсенал на то, как быстро их раны свертываются.

Он также стоял за исследованием гипотермии человека в Дахау, в ходе которого испытуемых погружали в ледяную воду, чтобы посмотреть, как быстро они умрут и какие методы согревания, включая теплую ванну и погружение в кипящую воду, будут работать лучше всего.

Или еще хуже. Согласно обзору исследования, опубликованному в медицинском журнале Новой Англии, именно эти эксперименты стали предметом жарких дебатов о том, следует ли когда-либо использовать данные, собранные нацистскими учеными, во благо.

О хобби Рашера также включало в себя коллекционирование человеческой кожи и изготовление различных предметов, таких как седла и сумки, так что это все. К счастью, он попал в немилость Гиммлера и был казнен.