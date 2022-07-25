МИД Китая ответил США на предложение признать РФ «спонсором терроризма»

Пресс-служба китайского МИДа дала ответ правительству США на предложение объявить Россию террористическим государством.

Днём понедельника пресс-служба Министерства иностранных дел Китая прокомментировала заявления рядя американских политиков, публично призывавших признать Россию государством-спонсором терроризма, включив РФ в соответствующий список, составленный ранее самим США.

По мнению МИД Китая, подобные заявления не способствуют прекращению украинского кризиса, ввиду чего американским политикам лучше заняться созданием благоприятных условий для возобновления переговоров между Россией и Украиной.