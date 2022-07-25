Егор Крид прервал выступление на VK Fest в Санкт-Петербурге из-за потерявшей сознание фанатки
Девушке стало плохо во время концерта: она упала в обморок, и ей пришлось оказывать помощь.
Ни для кого не секрет, что от Егора Крида девушки теряют сознание, но это в фигуральном плане. Но во время фестиваля VK Fest в Петербурге все увидели, как это выглядит в реалии.
Своего кумира, который выступал одним из последних, толпа фанаток ждала несколько часов, и встретила бурными аплодисментами и криками радости.
Когда перед началом очередной композиции артист попросил зрителей присесть, чтобы одновременно выпрыгнуть в подходящий музыке момент, одной из поклонниц в это время стало плохо.
В ответ на крики, что кто-то потерял сознание, Егор откликнулся сразу, сообщает КП.
Артист ненадолго прервал концерт, девушку вывели из толпы, привели в чувство. Затем зажигательные танцы продолжились.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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