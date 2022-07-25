Вучич: Сербия продолжит путь в ЕС без отказа от собственных ценностей

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна продолжит путь по вступлению в Евросоюз, но от своих внутренних ценностей не откажется.

25 июля президент Сербии Александр Вучич подтвердил ранее взятый внешнеполитический курс на вступление сербского государства в состав Европейского союза. Вместе с тем Вучич отметил, что Сербия не станет отказываться от собственных традиционных ценностей в угоду европейским лидерам.

Также Александр Вучич подчеркнул, что Сербия не станет прекращать дружественные связи с другими государствами лишь потому, что того требуют лидеры стран-членов Европейского союза.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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