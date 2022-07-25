Советник Зеленского прогнозирует дефицит бюджета Украины в $ 50 млрд к концу года

25 июля советник Зеленского по вопросам экономки Украины Олег Устиненко заявил о вероятном дефиците госбюджета в 50 миллиардов долларов к концу года.

Персональный советник Владимира Зеленского Олег Устиненко утверждает, что на текущий момент государственный бюджет Украины ежемесячно имеет дефицит в районе пяти миллиардов долларов. Сам Устиненко признаётся, что прогнозировал дефицит украинского бюджета в семь миллиардов долларов за весь год.

По мнению Олега Устиненко, с такими темпами дефицит государственного бюджета Украины к концу года составит порядка 50 миллиардов долларов, что эквивалентно 30-35 процентам ВВП украинского государства.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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