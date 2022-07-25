Вучич: «Сербия не откажется от своих ценностей»

Президент Сербии Вучич в ответе послу США, заявил что Сербия не откажется от своих ценностей.

Правительство Сербии будет сформировано согласно избирательной воле граждан, Белград не откажется от традиционных дружественных отношений с другими странами и своих ценностей, заявил сербский президент в ответ на слова посла США Кристофера Хилла.

В преддверии парламентских выборов 3 апреля, посол США заявил, что ожидает, новое сербское правительство, которое будет прозападно ориентированным. Президент Вучич осматривая в понедельник строительство нового моста через реку Дрину в районе города Шабац, прокомментировал данное заявление в ответ на просьбы журналистов.

"Сербия – на европейском пути, она этот путь продолжит, но будет сохранять свои ценности и не станет отказываться от традиционных дружественных отношений по чьему-то требованию", - задокументировали слова президента журналисты.

Несмотря на планы Сербии в бедующем вступить в ЕС, для её пребывания в европейском блоке есть ряд препятствий. Нерешённый косовский вопрос и пророссийски настроенное действующие правительство является помехой как для ЕС, так и для США.