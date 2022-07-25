Соловьев предложил закрыть программу Якубовича "Поле чудес"

Депутат Госдумы по культуре и искусству Сергей Соловьев прокомментировал доступность развлекательных программ на телевидении пока идет спецоперация на Украине. Это коснулось и передачи Леонида Якубовича "Поле чудес", которую он предложил закрыть.

По его словам Соловьева, пока в Украине идет спецоперация, ни о каких развлечениях и проведении юмористических программ не может быть и речи.

Леонид Якубович, который уже много лет является бессменным ведущим столичного шоу "Поле чудес", вступил с ним в полемику.

По его мнению, люди должны помнить, что помимо военных операций есть еще и программы, которые дарят радость и позитив. Но депутат довольно резко отреагировал на его слова.

Соловьев предположил, что необходимо завершить трансляцию и передачу "Поля чудес". Комментарий был недвусмысленным:

"Я думаю, что "Поле чудес" следует поставить на паузу. И что мы теряем, если кто-то не выиграет приз? Кофемашина или что-то еще", - сказал Соловьев.

Политик заявил, что сейчас российская армия занимается защитой и отстаиванием интересов своей родины и здесь нет места телевизионным шуткам.

Неясно, будет ли шоу закрыто или нет, покажет время, но ясно, что Государственная Дума намерена полностью прекратить трансляцию развлекательного контента на российском телевидении до тех пор, пока не будет урегулирована ситуация со спецоперацией.