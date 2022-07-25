Цискаридзе как ведущий обогнал Малахова по рейтигам

Артист балета Николай Цискаридзе, заменивший Максима Галкина в роли ведущего "Сегодня вечером", обошёл своего коллегу Андрея Малахова по рейтингам.

Известный российский танцор балета Николай Цискаридзе дебютировал в роли ведущего "Сегодня вечером" на Первом канале ещё на майские праздники текущего года. До этого популярную передачу вёл Максим Галкин, который покинул территорию Российской Федерации.

Сегодня артист балета - постоянный ведущий программы.

Сперва Цискаридзе пришлось несладко, так как его не критиковал только ленивый. Им не довольны были и зрители, и коллеги по телевидению.

Всё изменилось в пользу знаменитости. Сегодня рейтинги красноречиво говорят, что продюсеры не ошиблись в выборе "главного лица" шоу.

В настоящее время "Сегодня вечером" пользуется большой популярностью, а сам Николай Цискаридзе обошел даже Андрея Малахова.

Так, известный танцовщик выдержал первую волну негатива общественности, которая не считала его достойной заменой Галкину.

Ранее Цискаридзе сообщал о том, что намерен покинуть Россию.

В соцсетях телеведущий поведал, что поедет за рубеж, чтобы отдохнуть. Артист рассказал, что поездку планировал давно, а политика здесь абсолютно ни при чём.

Друзья! Наконец-то настало время отпусков. Экзамены сданы, гастроли проведены, дети в театры распределены. Это был тяжелый год, но мы все справились. Спасибо коллективу Академии, моим коллегам и даже врагам, которые заставляют еще больше думать и развиваться….И Вам, мои дорогие друзья в социальных сетях, спасибо. Вы со мной, а вместе мы сила. А сейчас, как 30 лет назад. ЛЕТО. СЧАСТЬЕ. ГРУЗИЯ. Желаю всем скорейшего отдыха! Ваш НМЦ.

Такую публикацию сделал артист, прикрепив к ней снимки со своей сестрой.