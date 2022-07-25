Был на грани от трагедии: американский актер Джейсон Момоа пережил лобовую аварию

В автомобиль звезды Голливуда врезался выехавший на встречную полосу мотоциклист.

42-летний актер Джейсон Момоа попал в ДТП в штате Калифорния, сообщает МК.

По предварительным данным, звезда Голливуда был за рулем Oldsmobile 1970, когда в машину врезался мотоциклист, двигавшийся в противоположном направлении.

Мотоцикл протаранил машину актера, выехав на полосу встречного движения.

Как уточняет издание, в аварии серьезно никто не пострадал. Мотоциклист в результате удара отлетел в сторону, однако сумел приземлится на ноги.

Его доставили в медклинику, врачи диагностировали легкие травмы. Джейсон Момоа чувствует себя хорошо.