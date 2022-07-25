Сунак заявил, что самой большой угрозой для Великобритании является Китай
Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак назвал Китай самой большой долгосрочной угрозой для страны.
Глава Минфина Великобритании Риши Сунак 25 июля заявил, что Китай является «самой большой долгосрочной угрозой» Великобритании.
Политик сказал, что Китай является угрозой экономический и национальной безопасности всего мира.
Ранее Риши Сунак сказал, что, если станет премьер-министром Великобритании, то закроет 31 работающий в стране институт Конфуция.
Глава Минфина добавил, что пересмотрит отношения с Китаем в области исследований, поскольку они могут помочь Пекину в военной отрасли.
Сунак сказал, что британские учреждения получат кибербезопасность, которая защитит их от Китая.
Руководитель Минфина будет сотрудничать с Джо Байденом в сфере противостояния Китаю.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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