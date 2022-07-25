Германия находится на пороге рецессии, свидетельствует падение индекса делового климата
Настроения в высших эшелонах немецкой экономики в июле ухудшились больше, чем ожидалось.
Индекс делового климата Ifo упал до 88,6 пункта с пересмотренных 92,2 пункта в предыдущем месяце, сообщил в понедельник мюнхенский институт Ifo в своем опросе около 9000 менеджеров. Это самое низкое значение с июня 2020 года.
Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали снижения только до 90,2 пункта.
«Высокие цены на энергоносители и угроза дефицита газа негативно сказываются на экономике. Германия находится на пороге рецессии», — заявил президент Ifo Клеменс Фюст. Руководители более скептически, чем недавно, относились к своему деловому положению и перспективам.
Потребители и предприятия, уже стесненные ростом цен, теперь также борются с более высокими процентными ставками после того, как Европейский центральный банк на прошлой неделе впервые за более чем десятилетие повысил стоимость кредитов.
Однако Фюст считает, что в ближайшие месяцы цены на энергоносители будут важнее денежно-кредитной политики.
«Ужесточение политики ЕЦБ в некотором роде уже учтено в цене», — сказал он.
По данным Бундесбанка, весной экономика почти не двигалась, учитывая всплеск инфляции и неопределенность в отношении будущих поставок энергоресурсов. Эти факторы также повлияли на экономику Германии летом. Согласно опросу S&P Global, в июле этот показатель резко упал.
Опубликовано: Тарас Медведев
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