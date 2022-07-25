Песков: удар ВС РФ по военным в порту Одессы не повлияет на отгрузку зерна

Дмитрий Песков сообщил, что российский удар по украинским военным в порту Одессы не повлияет на зерновой договор между Киевом и Москвой.

Днём 25 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что ракетный удар ВС России по военным объектам армии Украины в порту Одессы не может повлиять на зерновую сделку между делегациями Киева, Москвы, Турции и ООН.

Песков подчеркнул, что российские ракетные войска наносили удар исключительно по военным объектам ВСУ в одесском порту, не мешая отгрузке зерна в соответствии с договором.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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