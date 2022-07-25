Украинские власти хотят наказывать за участие в референдуме о вхождении в Россию

Украинское правительство рассматривает возможность уголовного преследования за участие в референдуме о вхождении в состав Российской Федерации.

Замминистра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Анатолий Стельмах 25 июля заявил, что правительство Украины хочет ввести уголовную ответственность за участие в референдумах о вхождении в состав России.

Ранее пресс-служба российской администрации Херсонской области заявила, что в регионе учреждается избирательная комиссия для организации референдума по вопросу присоединения к России.

Стельмах сказал, что такие референдумы являются незаконными, поэтому участие в них может быть уголовно наказуемым.

Во время специальной военной операции Вооруженные силы России захватили часть Херсонской области и приморскую часть Запорожья.

Оба региона сообщили о планах провести референдум по поводу вступления в состав России.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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