Украинские власти хотят наказывать за участие в референдуме о вхождении в Россию
Украинское правительство рассматривает возможность уголовного преследования за участие в референдуме о вхождении в состав Российской Федерации.
Замминистра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Анатолий Стельмах 25 июля заявил, что правительство Украины хочет ввести уголовную ответственность за участие в референдумах о вхождении в состав России.
Ранее пресс-служба российской администрации Херсонской области заявила, что в регионе учреждается избирательная комиссия для организации референдума по вопросу присоединения к России.
Стельмах сказал, что такие референдумы являются незаконными, поэтому участие в них может быть уголовно наказуемым.
Во время специальной военной операции Вооруженные силы России захватили часть Херсонской области и приморскую часть Запорожья.
Оба региона сообщили о планах провести референдум по поводу вступления в состав России.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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