Войска РФ уничтожили склад с боеприпасами для HIMARS и M777 в Хмельницкой области

Российские военные ликвидировали склад боеприпасов ВСУ со снарядами к РСЗО HIMARS и гаубицам M777.

25 июля пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что высокоточный удар российских ракет морской дислокации ликвидировал склад с боеприпасами вооружённых сил Украины в населённом пункте Богдановцы Хмельницкой области.

По данным Минобороны РФ, на складе ВСУ располагались снаряды для американских реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц M777, также переданных Киеву США.