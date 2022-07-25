Войска РФ уничтожили склад с боеприпасами для HIMARS и M777 в Хмельницкой области

Российские военные ликвидировали склад боеприпасов ВСУ со снарядами к РСЗО HIMARS и гаубицам M777.

25 июля пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что высокоточный удар российских ракет морской дислокации ликвидировал склад с боеприпасами вооружённых сил Украины в населённом пункте Богдановцы Хмельницкой области.

По данным Минобороны РФ, на складе ВСУ располагались снаряды для американских реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц M777, также переданных Киеву США.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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