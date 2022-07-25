Лукашенко поручил готовиться «встать под ружьё» целому ведомству

Александр Лукашенко заявил, что вся Госинспекция охраны животного и растительного мира должна уметь вести боевые действия.

25 июля Александр Лукашенко провёл встречу с Юрием Тертелем, являющимся главой Госинспекции по охране животного и растительного мира в Беларуси. На встрече с Тертелем Лукашенко заявил, что всё подконтрольное ему ведоство должно быть готово встать под ружьё.

Александр Лукашенко пояснил свои слова, отметив, что в Беларуси нет чрезвычайной ситуации, однако сотрудники всех ведомств должны уметь защищать свою страну.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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