Лукашенко поручил готовиться «встать под ружьё» целому ведомству
Александр Лукашенко заявил, что вся Госинспекция охраны животного и растительного мира должна уметь вести боевые действия.
25 июля Александр Лукашенко провёл встречу с Юрием Тертелем, являющимся главой Госинспекции по охране животного и растительного мира в Беларуси. На встрече с Тертелем Лукашенко заявил, что всё подконтрольное ему ведоство должно быть готово встать под ружьё.
Александр Лукашенко пояснил свои слова, отметив, что в Беларуси нет чрезвычайной ситуации, однако сотрудники всех ведомств должны уметь защищать свою страну.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: состояние экономики США похоже на смерть Ленина в 1924 году
Финляндия входит в НАТО и разрывает газовый контракт с Россией: какие могут быть последствия
Минобороны Турции: Россия исключила причастность к удару по порту Одессы
Глава офиса Зеленского Ермак сообщил, что польские танки PT-91 Twardy прибыли в Украину
Foreign Affairs: украинский конфликт может выйти из-под контроля