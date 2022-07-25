ФСБ не допустила операцию украинской разведки и НАТО по угону самолетов ВКС РФ

Федеральная служба смогла предотвратить коррупционную операцию по угону военных самолетов РФ, а также по подкупу российских летчиков.

ФСБ 25 июля обнародовала сведения, которые помогли сорвать заранее спланированную спецслужбами НАТО план по угону военных самолетов ВКС России. Данный инцидент наносит очень большой удар со стороны Запада. Такое мародерство никому с рук не сойдет.

Российским контрразведчикам удалось получить информацию, которая помогла Вооруженным силам нанести удар по целому ряду военных объектов.

«Планировалось попытка спровоцировать и склонить российских летчиков на осуществление перелет, а также внеплановую посадку самолетов на контролируемые ВСУ аэродромы», — написано в сообщении

Также, действуя на законных основаниях и получив добро от руководства Украины, разведчики пытались купить летчиков и гарантировать им безопасное проживание и пребывание в странах Евросоюза. Также сообщается, что данные люди были найдены и личности установлены.

Напомним, что хакеры выявили тех российских граждан, которые причастны к сотрудничеству с разведывательным центром Украины. По предварительным данным список оказался довольно внушительным, поэтому российские власти призвали добровольно прийти и самим сдаться, т.к. могут быть более серьезные последствия.