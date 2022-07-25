Мюллер: 90-процентный уровень заполнения газохранилищ ФРГ не реален
Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер считает нереалистичной цель наполнения резервуаров для хранения газа на 90–95 процентов к 1 ноября.
Если останется так, что 40 процентов пропускной способности проходит через газопровод «Северный поток-1», в лучшем случае можно будет достичь 80-85 процентов, заявил Мюллер в понедельник на кризисном саммите правительства.
Уровень наполнения в настоящее время составляет 65,9 процента. Поэтому он указал, что уровни во многих соседних странах ниже.
Цель федерального правительства и сетевого агентства — сэкономить 20 процентов газа, чтобы подготовиться к зиме.
«В настоящее время мы экономим около 14 процентов. Мы не сможем достичь нужных объемов к зиме без дополнительных усилий», — отметил Мюллер.
Опубликовано: Тарас Медведев
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