Вучич заявил, что Сербия стала на защиту антинацистского выбора
Президент Сербии Вучич заявил, что власти республики намерены защитить антифашистский выбор, так как не имеют права «играть с прошлым».
«Много сотен тысяч сербов погибли, защищая страну от фашизма и нацизма, конечно, и немецкого, и итальянского, но прежде всего воплощенного в движении усташей», — заявил Вучич.
При этом президент республики заметил, что его могут задержать во время посещения концлагеря Ясеновац в Хорватии, но он все равно туда поедет.
Сербский лидер сыронизировал по этому поводу, что по сравнению с расстрелом его деда и сожжением всех домов рода Вучичей его арест был бы «прогулкой с мороженым».
Опубликовано: Тарас Медведев
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