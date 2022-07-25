Земфира поделилась романтическим фото с Литвиновой из Парижа

Известная певица Земфира разместила в сети снимок романтического характера, где та предстала вместе с не менее узнаваемой в России актрисой и режиссёром Ренатой Литвиновой.

Популярная российская певица Земфира очень редко общается с поклонниками в сети и, тем более, выкладывает фотографии личного характера.

Удивительно, но на днях артистка нарушила свою традицию, опубликовав селфи, где та предстала в компании своей закадычной подруги - актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой.

На снимке знаменитости позируют на узкой улочке Парижа. Обе женщины выглядят счастливыми. Земфира коротко подписала кадр:

Париж. Вчера. Работаем.

После того как Земфира переехала в столицу Франции, она везде появляется в обществе своей приятельницы Литвиновой.

Исполнительница посещает с звездой кино светские мероприятия и званые ужины. Некоторое время назад Земфира и Литвинова вместе посетили показ мод дизайнера Демны Гвасалии из Грузии, который состоялся в Париже. Событие посетили и знаменитости, известные во всём мире.

Ранее Рената Литвинова рассказала сообщала о своей работе в главном городе Франции. Литвинова утверждает, что в настоящее время занята в съёмках нового фильма своего друга - известного модельера и креативного директора бренда Balenciaga Демны Гвасалии.

Напомним, что ранее сообщалось, что Литвинова проходит лечение в одной из больниц Парижа.