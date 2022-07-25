Пауэр: США разрабатывают «план Б» по вывозу зерна из Украины
Глава американского агентства USAID Саманта Пауэр утверждает, что США разрабатывают запасной план по вывозу зерна из Украины.
25 июля Саманта Пауэр сообщила, что США готовят дополнительный план по вывозу зерна из Украины путём автомобильных и железнодорожных средств. Также Пауэр допускает, что американское государство может подогнать для вывоза зерна собственные водные баржи.
Саманта Пауэр признаётся, что в правительстве Соединённых Штатов утратили доверие к России после того, как Минобороны РФ взяло на себя ответственность за удар по порту в Одессе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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