На Тайване отработали действия гражданской обороны при воздушной тревоге

Тайвань проводит гражданские противовоздушные учения на случай вторжения с материка.

В рамках маневров Han Kuang в Тайбэе проходят учения по гражданской обороне.

С населением отрабатываются действия по сигналам «воздушная тревога».

Учения пройдут до конца недели, и их главной целью станет отработка действий по отражению атаки материкового Китая.

Ранее сообщалось, что жителям Нью-Йорка власти предложили вспомнить, как действовать при ядерной атаке.

Власти распространили видеоролик, в котором население призывают не оставаться на улице и не подходить к окнам , а мэр города напомнил, что необходимо собрать «тревожный чемоданчик».