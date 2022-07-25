На Тайване отработали действия гражданской обороны при воздушной тревоге
Тайвань проводит гражданские противовоздушные учения на случай вторжения с материка.
В рамках маневров Han Kuang в Тайбэе проходят учения по гражданской обороне.
С населением отрабатываются действия по сигналам «воздушная тревога».
Учения пройдут до конца недели, и их главной целью станет отработка действий по отражению атаки материкового Китая.
Ранее сообщалось, что жителям Нью-Йорка власти предложили вспомнить, как действовать при ядерной атаке.
Власти распространили видеоролик, в котором население призывают не оставаться на улице и не подходить к окнам , а мэр города напомнил, что необходимо собрать «тревожный чемоданчик».
Опубликовано: Тарас Медведев
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