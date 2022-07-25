Глава офиса Зеленского Ермак сообщил, что польские танки PT-91 Twardy прибыли в Украину
Польские танки PT-91 уже прибыли в Украину, рассказали в офисе Владимира Зеленского.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что польские танки PT-91 Twardy уже прибыли из Евросоюза в Украину. ;
Всего Польша передала Украине 200 танков данной модели. PT-91 Twardy является польской модификацией советского танка Т-72. ;
"Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy", - сообщил Ермак.
Также отметим, что сама Польша намерена получить взамен от Соединенных Штатов танки "Абрамс", а также закупить у Южной Кореи танки "К-2 Черная пантера".
Ранее стало известно, что Германия обещала передать Польше танки "Леопард", но обещание сдержано не было.
Опубликовано: Николай Скира
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