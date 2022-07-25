Глава офиса Зеленского Ермак сообщил, что польские танки PT-91 Twardy прибыли в Украину

Польские танки PT-91 уже прибыли в Украину, рассказали в офисе Владимира Зеленского.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что польские танки PT-91 Twardy уже прибыли из Евросоюза в Украину. ;

Всего Польша передала Украине 200 танков данной модели. PT-91 Twardy является польской модификацией советского танка Т-72. ;

"Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy", - сообщил Ермак.

Также отметим, что сама Польша намерена получить взамен от Соединенных Штатов танки "Абрамс", а также закупить у Южной Кореи танки "К-2 Черная пантера".

Ранее стало известно, что Германия обещала передать Польше танки "Леопард", но обещание сдержано не было.