Кипарисовое озеро, поля лаванды и ласковое море можно найти в одном из уголков России

Эти достопримечательности собраны на популярном черноморском курорте, и добраться до них несложно.

Речь идет, конечно же, об Анапе. Именно здесь туристы могут не только искупаться в теплом Черном море, но и найти пейзажи не хуже зарубежных.

Одно из таких мест - знаменитая лавандовая ферма, где принято делать красивейшие фотосессии.

Находится она рядом с хутором Семигорский, где расположен и одноименный вулкан.

А добраться сюда можно по трассе А-290, двигаясь в направлении к Новороссийску.

Проведение фотосессии - платное удовольствие, поэтому нужно предварительно договориться о ней с хозяевами.

Еще одни чудесный и необычный уголок этого края - озеро Сукко искусственного происхождения.

Оно уникально тем, что прямо в нем уже на протяжении 90 лет растет роща болотных кипарисов.

Природная достопримечательность расположена всего в 15 километрах от Анапы, в поселке Сукко, и добраться сюда можно на городском автобусе № 109.

Здесь можно искупаться и сделать потрясающие фотографии на память, причем совершенно бесплатно.

Неподалеку от этого места в поселке Большой Утриш находится Центр изучения Черного моря, а также природный заповедник "Утриш", где можно ознакомиться с краснокнижными растениями, прогуляться по уникальной можжевеловой роще и искупаться в море.

На экскурсию по заповеднику тоже нужно записаться заранее.

Ну и, конечно, как же без любимого туристами Черного моря! Кроме песчаных городских пляжей здесь можно отдохнуть на галечном пляже Высокий берег, на который придется спускаться по лестнице.

И это далеко не все интересные места курорта Анапа. Здесь можно найти развлечения на любой вкус и для людей разных возрастов.