Финляндия входит в НАТО и разрывает газовый контракт с Россией: какие могут быть последствия

Из-за появления спецоперации на Украине многие страны вступили в противостояние с Россией. Финляндия не стала исключением. В конце концов, страна решила разорвать отношения, закупая газ в Латвии. Какими могут оказаться последствия для стран Прибалтики?

Возможно, это вторая роковая ошибка Финляндии в этом году, которая может сильно повлиять на экономическую составляющую страны.

Первый произошел в начале года, когда страна отказалась от своего нейтрального статуса, сделав себя частью НАТО, а затем разорвала соглашение с "Газпромом", после того как российские власти перевели закупку газа на российский рубль.

Еще раньше они расторгли контракт на АЭС "Ханхикиви-1" с "Росатомом", и если в этом случае они не почувствовали особых неудобств, то с газом это неизбежно скоро наступит. Откуда они берут голубое топливо? Только с помощью закупок у Латвии, что вскоре станет большой проблемой, потому что к зимнему сезону стоимость газа значительно возрастет.

Несмотря на то, что Соединенные Штаты обещают помочь, с помощью терминала СПГ, однако, это не сильно спасет финнов.

"Финляндия соединена газовым интерконнектором со странами Балтии, где все еще есть российское голубое топливо. До сих пор Латвия не отказывалась от российского газа, хотя Рига заявила, что сделает это в будущем", - заключает Митрахович.

Стоит отметить, что Финляндию и Эстонию соединяет газопровод Balticconnector, и если в Латвии откажут России или возникнут другие проблемы, страны Балтии замерзнут.