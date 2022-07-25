Германия поставила Киеву зенитные танки «Гепард»

Украина получила от Германии первые 3 зенитно-ракетных комплекса "Гепард" и боеприпасы к ним, ожидается поставка еще 12, заявил глава Минобороны Украины.

Ранее во время визита в Киев канцлер Олаф Шольц пообещал поставки зенитных танков на Украину не позднее августа. Однако Германия по-прежнему придерживается порядка немассовых поставок тяжелых вооружений.

Поставки связывают с визитом в Киев главы МВД и министерства социальной политики Германии, которые в своих заявлениях рассказали, что привезли генераторы для восстановления работы полицейских участков, а также разведывательный квадрокоптер.

В понедельник в Бундестаге заявили о выходе из так называемой кольцевой системе поставок вооружений. Предполагалось, что страны Восточной Европы поставят Украине советские вооружения взамен современных немецких. Но после демарша Польши с обменом Т-76 на «Леопард» власти ФРГ решили отказаться от этой системы и поставлять вооружения напрямую.