Лукашенко издал указ о повышении трудовых пенсий в Беларуси с 1 августа

Белорусский президент Александр Лукашенко издал указ, повышающий пенсии в стране с 1 августа.

Пресс-служба белорусского президента сообщает, что сегодня Александр Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий в стране на 10 процентов начиная 1 августа. Согласно указу Лукашенко, в августе правительство потратит 1,4 миллиарда рублей на выплату пенсий белорусам, из которых 122 миллиона пойдут на её повышение.

К текущему моменту известно, что в нынешнем августе 2,3 миллиона белорусов должны получить трудовую пенсию в уже повышенном размере.