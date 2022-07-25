В Беларуси с 1 августа повысят трудовые пенсии на 10% -Указ президента
Как сообщает ТК «Пул Первого» В Беларуси с 1 августа повысят трудовые пенсии, свидетельствует Указ №250 от 25 июля 2022 года.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ 250, который требует повышения пенсий, в том числе трудовых на 10 процентов.
«В августе расходы на выплату пенсий составят 1,4 млрд. рублей, из которых 122 млн. рублей составит повышение», - говорится в документе.
Первое повышение пенсий на 7 процентов произошло в Беларуси в марте.
Опубликовано: Тарас Медведев
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