В Беларуси с 1 августа повысят трудовые пенсии на 10% -Указ президента

Как сообщает ТК «Пул Первого» В Беларуси с 1 августа повысят трудовые пенсии, свидетельствует Указ №250 от 25 июля 2022 года.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ 250, который требует повышения пенсий, в том числе трудовых на 10 процентов.

«В августе расходы на выплату пенсий составят 1,4 млрд. рублей, из которых 122 млн. рублей составит повышение», - говорится в документе.

Первое повышение пенсий на 7 процентов произошло в Беларуси в марте.