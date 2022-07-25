Правительство Греции отвергло требование ЕК по снижению потребления газа

Представитель кабмина Греции Яннис Иконому заявил о решении греческого правительства не сокращать потребление природного газа в стране.

В понедельник, 25 июля 2022 года, представитель Совета министров Греции Яннис Иконому во время брифинга заявил, что власти Греческой Республики потребуют от Еврокомиссии исключение страны из плана по сокращению потребления газа в странах Евросоюза на пятнадцать процентов.

Иконому отмечает, что данный проект ЕК является крайне невыгодным для Греции, в связи с чем представители республики на внеочередном заседании министров энергетики ЕС будут добиваться отмены решения об ограничениях потребления газа в отношении Греции.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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