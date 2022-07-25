В будущем году мировое производство пива может упасть из-за неурожая хмеля

Как свидетельствуют международные эксперты, в текущем году мировое производство пива сократится.

Как пояснил в понедельник управляющий директор компании BarthHaas из Нюрнберга и крупнейший в мире специалист по хмелю Питер Хинтермайер, предполагается снижение производства до одного процента. Но точный прогноз в настоящее время очень затруднителен.

«Как и вся мировая экономика, пивоваренная промышленность сильно пострадала от последствий войны на Украине», — сказал Хинтермайер. Около 5 процентов мирового производства пива сосредоточено в России и Украине.

В прошлом году Россия заняла шестое место среди крупнейших мировых производителей пива с объемом производства 8,2 млрд литров, уступив пятое место Германии, которая, по данным BarthHaas, произвела 8,5 млрд литров.

Крупнейшими производителями пива в мире были Китай с 36 миллиардами литров, США с 20,4 миллиардами, Бразилия с 14,3 миллиардами и Мексика с 13,5 миллиардами литров.

Снижение производства пива не будет связано с нехваткой хмеля. В прошлом году было собрано значительно больше хмеля, чем нужно. Как объясняет Хинтермайер, поскольку фермеры обычно заключают долгосрочные контракты на поставку, они меньше страдают от растущих в настоящее время затрат, например, на энергию и рабочую силу. Однако нынешний урожай в Европе может быть слабее из-за засухи.