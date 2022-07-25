В Беларуси с 1 августа на 10 процентов повышаются трудовые пенсии

По приказу Александра Лукашенко в Беларуси повышается размер трудовых пенсий.

Согласно приказу президента Республики Беларусь Александра Лукашенко от 25 июля 2022 года, с 1 августа в страны повышается размер трудовых пенсий.

Как сообщает телеграм-канал пресс-службы Лукашенко "Пул Первого", пенсии в Беларуси будут повышены на десять процентов.

Всего на выплаты пенсий в августе будет потрачено 1,4 миллиарда рублей, из которых 122 миллиона - эта сумма, на которую пенсии были повышены.

"В августе на выплату пенсий будет направлено Br1,4 млрд, из которых Br122 млн - дополнительные расходы в связи с повышением согласно указу №250", - пишет БелТА

В текущем году пенсии повышаются уже второй раз - первый раз это произошло в марте, на 7 процентов.