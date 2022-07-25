Ким Чен Ын: самые страшные преступления корейского лидера

Восход на престол Ким Чен Ыра заставил народ воспрять духом и думать, что в стране будут новые порядки, которые изменят их жизнь. Однако картина стала еще хуже. Что страшного делает лидер Северной Кореи за свои годы правления?

Когда Ким Чен Ир умер и к власти пришел Чен Ын, на короткое время возникла вероятность того, что новоиспеченный премьер-министр изменит курс своих печально известных предков. Вместо этого Ким Чен Ын удвоил усилия по военной эскалации и подавлению свободы слова и информации, нарушая законы.

Бесчисленные внесудебные казни

Среди убитых государственными деятелями были все, от политических заключенных до покушавшихся на эмиграцию, от религиозных верующих до предполагаемых диссидентов, обвиняемых в мелких преступлениях, связанных с наркотиками, или даже тех, кого признали виновными в "преступлениях", таких как распространение несанкционированных фильмов, музыки или другой информации СМИ.

Незаконное содержание в тюрьме

На каждого человека, убитого режимом Ким Чен Ына, приходится гораздо больше незаконно заключенных.

В других тюрьмах и "лагерях предварительного заключения", как часто называют пенитенциарные учреждения в КНДР, не только "преднамеренный голод, недоедание и переутомление чрезвычайно распространены, [часто] приводя к смерти бесчисленного количества заключенных".

Жестокая казнь собственного дяди по сфабрикованным обвинениям

В качестве шага, направленного как на фактическую консолидацию власти путем устранения потенциального противника, так и на то, чтобы послать четкий сигнал всем, кто мог бы подумать о противостоянии Ким Чен Ыну, в начале своего правления холодный, расчетливый молодой деспот приказал варварски казнить нескольких человек, в том числе своего собственного дядю Чана Сон Тхэк.

Проведение плановых ракетных испытаний

За время своего существования КНДР запустила много запрещенных ракет, в том числе провела множество ракетных испытаний по приказу Ким Чен Ына. На самом деле, самые современные северокорейские ракеты могут достичь любой точки Соединенных Штатов, даже включая Вашингтон, округ Колумбия, Нью-Йорк или другие крупные цели на Восточном побережье.