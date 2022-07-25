Бухту из знаменитого фильма "Пляж" в Таиланде закроют для посещения туристов

Два месяца красивейшая голубая лагуна будет отдыхать от нашествия посетителей. Это сделано для восстановления экосистемы.

С 1 августа по 30 сентября знаменитый пляж на острове Пхи-Пхи-Ле в бухте Майя будет закрыт.

Это решено сделать, чтобы дать природе отдохнуть от туристов.

Бухта стала всемирно знаменитой после того, как здесь отсняли сцены для фильма "Пляж" с участием Лео ДиКаприо в 2000-м году.

После этого паломничество туристов в бухту с белоснежным песком в окружении скал и ярко-зеленых джунглей выросло в тысячи раз.

От этого первозданная природа этого божественно красивого уголка Таиланда начала испытывать стресс.

Теперь подобные времена тишины власти страны намерены устраивать для бухты Майя каждый год.

Плата за посещение уникального пляжа сейчас возросла до 400 бат, что эквивалентно 620 российским рублям, а в октябре снова ожидается ее повышение.

Предыдущее закрытие бухты длилось три года - с 2018-го по 2022-й.

После ее открытия туристов впускали сюда лишь на один час в количестве 375 человек, а в море разрешено было выходить одномоментно только 8 лодкам.