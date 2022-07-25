В Тайване прозвучала воздушная тревога на фоне роста напряжённости с Китаем
В некоторых регионах Тайваня прозвучала воздушная учебная тревога из-за обострения отношений с Китаем.
В понедельник, 25 июля, в некоторых частях Тайваня, включая его столицу Тайбэй, были слышны сирены учебной тревоги. Громкоговорители оповестили граждан, что им необходимо укрыться в своих жилищах.
Такие меры были приняты, поскольку остров усиливает подготовку на случай вторжения китайской армии, сообщает в своём репортаже агентство Reuters.
"Необходимо подготовиться к войне", - сказал мэр Тайбэя Ко Вэньчжэ в своей речи после наблюдения за учениями под названием "ван Ан", что означает "вечный мир".
Аналитики Reuters утверждают, что Китай рассматривает Тайвань как свою исконную территорию и никогда не исключал возможности захвата острова силовым путем. Тайвань отвергает претензии Китая на собственный суверенитет и готов отстаивать свою независимость защищая себя.
"Китайские военные самолеты часто беспокоили Тайвань в последние годы. Эти инциденты напоминают нам, что мы должны быть бдительными в мирное время", - сказал Ко.
Обеспокоенность по поводу намерений Китая в отношении Тайваня усилили заявления главы МИД КНР Чжао Лицзяня, который заявил, что Пекин может применить военную силу, в случае прибытия на остров спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, о чем впервые сообщалось в Financial Times.
Ранее, остров начал повышать уровень боевой готовности, хотя и не сообщал о необычной военной активности Китая.
Опубликовано: Марчик Артём
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