В Тайване прозвучала воздушная тревога на фоне роста напряжённости с Китаем

В некоторых регионах Тайваня прозвучала воздушная учебная тревога из-за обострения отношений с Китаем.

В понедельник, 25 июля, в некоторых частях Тайваня, включая его столицу Тайбэй, были слышны сирены учебной тревоги. Громкоговорители оповестили граждан, что им необходимо укрыться в своих жилищах.

Такие меры были приняты, поскольку остров усиливает подготовку на случай вторжения китайской армии, сообщает в своём репортаже агентство Reuters.

"Необходимо подготовиться к войне", - сказал мэр Тайбэя Ко Вэньчжэ в своей речи после наблюдения за учениями под названием "ван Ан", что означает "вечный мир".

Аналитики Reuters утверждают, что Китай рассматривает Тайвань как свою исконную территорию и никогда не исключал возможности захвата острова силовым путем. Тайвань отвергает претензии Китая на собственный суверенитет и готов отстаивать свою независимость защищая себя.

"Китайские военные самолеты часто беспокоили Тайвань в последние годы. Эти инциденты напоминают нам, что мы должны быть бдительными в мирное время", - сказал Ко.

Обеспокоенность по поводу намерений Китая в отношении Тайваня усилили заявления главы МИД КНР Чжао Лицзяня, который заявил, что Пекин может применить военную силу, в случае прибытия на остров спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, о чем впервые сообщалось в Financial Times.

Ранее, остров начал повышать уровень боевой готовности, хотя и не сообщал о необычной военной активности Китая.