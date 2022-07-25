The Independent: Индия начала переброску войск к границе с Китаем
Индия перебрасывает войска к своей северной границе с Китайской народной республикой.
Как сообщает британское издание The Independent, Индия начала перебрасывать войска на границу с Китаем.
По данным источника, в Штат Харьяна на авиабазу Амбала начали прибывать новейшие истребители Rafale, закупленные у Франции.
Авиабаза находится всего в четырех сотнях километров от китайской границы. На данный момент индия получила 5 истребителей такой модели.
Всего, отмечает издание, были заказаны 36 истребителей четвертого поколения. Также в жилых районах вокруг авиабазы запретили массовые скопления людей.
Запрещается также проводить съемку фото и видеоматериалов.
Опубликовано: Николай Скира
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