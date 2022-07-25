The Independent: Индия начала переброску войск к границе с Китаем

Индия перебрасывает войска к своей северной границе с Китайской народной республикой.

Как сообщает британское издание The Independent, Индия начала перебрасывать войска на границу с Китаем.

По данным источника, в Штат Харьяна на авиабазу Амбала начали прибывать новейшие истребители Rafale, закупленные у Франции.

Авиабаза находится всего в четырех сотнях километров от китайской границы. На данный момент индия получила 5 истребителей такой модели.

Всего, отмечает издание, были заказаны 36 истребителей четвертого поколения. Также в жилых районах вокруг авиабазы запретили массовые скопления людей.

Запрещается также проводить съемку фото и видеоматериалов.