Ефим Шифрин из-за границы выложил компрометирующее фото

Юморист выехал в Израиль, чтобы встретиться там со старшим братом Самуэлем.

Легендарный юморист отправился в гости к своему брату Самуэлю, который живет в городе Петах-Тиква в Израиле. Ефим Шифрин отдыхает и, как обычно, любит пошутить, сообщает Экспресс газета.

В частности, он выложил фото, где сидит в обнимку с мужественным красавцем во время пьянки. Но не только.

Артист решил поделиться и архивными снимками. В соцсетях он показал одну из старых фотокарточек, где снят вместе с покойным сатириком Михаилом Жванецким.

Любопытно, что этот кадр тоже "с перчинкой". Юмористы запечатлены в компании с молодыми полуголыми девушками. Судя по пристальному внимаю к одной из них, Михаил Михайлович был очень впечатлен.

Артист сопроводил фото такой надписью: «С пыльной полки. Вероятно, жест Михалмихалыча был сопровожден какой-то репликой. Если подскажете, обязательно вспомню, какой именно».