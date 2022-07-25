Ефим Шифрин из-за границы выложил компрометирующее фото
Юморист выехал в Израиль, чтобы встретиться там со старшим братом Самуэлем.
Легендарный юморист отправился в гости к своему брату Самуэлю, который живет в городе Петах-Тиква в Израиле. Ефим Шифрин отдыхает и, как обычно, любит пошутить, сообщает Экспресс газета.
В частности, он выложил фото, где сидит в обнимку с мужественным красавцем во время пьянки. Но не только.
Артист решил поделиться и архивными снимками. В соцсетях он показал одну из старых фотокарточек, где снят вместе с покойным сатириком Михаилом Жванецким.
Любопытно, что этот кадр тоже "с перчинкой". Юмористы запечатлены в компании с молодыми полуголыми девушками. Судя по пристальному внимаю к одной из них, Михаил Михайлович был очень впечатлен.
Артист сопроводил фото такой надписью: «С пыльной полки. Вероятно, жест Михалмихалыча был сопровожден какой-то репликой. Если подскажете, обязательно вспомню, какой именно».
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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