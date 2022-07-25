Германия поставила Украине первую партию ЗСУ Gepard
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о получении ВСУ первой партии германской ЗСУ Gepard.
В понедельник, 25 июля 2022 года, глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в своём пресс-релизе сообщил представителям СМИ о получении Украиной трёх немецких зенитных самоходных установок Gepard.
Резников помимо прочего отметил, что Вооружённые силы Украины ожидают ещё четырнадцать поставок ЗСУ Gepard из ФРГ на Украину, которые способны поражать как наземные, так и воздушные цели.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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