Притаившиеся в кишечнике бактерии могут стать причиной серьезных заболеваний
Опасная микрофлора кишечника способна распространяться по всему организму и вызывать воспаления, аутоиммунные и даже психические болезни.
"Обитатели" кишечника адаптируются и видоизменяются в процессе всей жизни человека.
Со временем они могут преодолеть кишечный барьер и попасть в другие ткани и органы, например, в лимфоузлы и печень, и принести опасность организму.
Эта гипотеза - не новость для ученых. Недавно ее подтвердили иммунологи из Медицинской школы Йеля, которые провели исследования над мышами, в кишечнике которых не было собственных микробов.
Подопытным зверюшкам ввели патогенные бактерии и проследили за развитием генетических изменений в их организме.
При этом иммунная система мышей долго не замечала новые патогенные бактерии, которые "дремали" в органах и со временем вызывали в них воспалительные процессы.
Ученые пришли к выводу, что именно длительностью процесса объясняется риск возникновения аутоиммунных патологий с возрастом.
К счастью, перерождения здоровых кишечных бактерий в опасные люди могут избежать очень простым способом - за счет корректировки питания.
В кишечнике людей, которые придерживаются здорового питания, сосуществует множество разных бактериальных сообществ, конкурирующих между собой и не дающих доминировать той или иной группе микробов.
Таким образом, у занятых собственным выживанием бактерий нет сил на преодоление кишечного барьера.
А нездоровые бактериальные мутации возникают в том кишечнике, где нет разнообразия бактерий.
Опубликовано: Наталья Павлова
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