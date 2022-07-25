Кушанашвили обвинил Михалкова в воровстве его идеи

Телеведущий в своем YouTube-шоу «Каково?!» заявил, что легендарный режиссер использовал ее в передаче «Бесогон-ТВ».

Отар Кушанашвили заявил, что Никита Михалков позаимствовал его идею, на которой построил один из своих выпусков передачи «Бесогон-ТВ», сообщает Рамблер.

По словам телеведущего, эта идея основана на нецензурном анекдоте о медведе. У Кушанашвили тоже выходила передача, которая базируется на такой шутке.

«Кто же украл идею? У него программа также строится на этом анекдоте», — констатировал Отар. При этом Кушанашвили заявил, что ему льстит то, что Михалков позаимствовал у него идею.

Ранее Мария Слоним на своей странице в соцсетях вспоминала, как жена Никиты Михалкова Татьяна рассказывала ей, что якобы режиссер «отстреливает» собак, которые появляются на загородном участке легендарной четы.

При этом, уточнила журналистка, на глаза Татьяны Михалковой навернулись слезы, сообщает Рамблер. Комментаторы удивились написанному, и за жестокое обращение с животными раскритиковали режиссера.