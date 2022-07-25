В Китае после заявления правительства выросли акции риэлтерских групп

Акции китайских застройщиков взлетели в понедельник на фоне заявлений премьер-министра Ли Кэцяна о господдержке этого сектора экономики.

На Гонконгской фондовой бирже акции риэлтерских групп CIFI Holdings (Group) и Guangzhou R&F Properties выросли на 12% и 6% соответственно. В Шанхае Cinda Real Estate, Poly Developers и Gemdale group набрали от 3 до 6%.

Инвесторы воодушевились комментариями Ли Кэцяна во время заседания правительства КНР, где он сообщил о мерах «способствующих развитию здорового и устойчивого рынка недвижимости», сославшись на господдержку общественного фонда помощи учредителям в Китае.

Гиганты рынка недвижимости оказались под сильным давлением с тех пор, как Пекин ужесточил условия доступа к кредитам в 2021 году, чтобы сократить свой долг. На рынок недвижимости оказала дополнительное давление и пандемия коронавируса.

Строительная отрасль составляет около 4 процентов ВВП Китая.

