Великобритания примет Евровидение в 2023 году вместо Украины

Великобритания, занявшая второе место, примет Евровидение в следующем году вместо Украины ставшей победителем конкурса в этом году.

«По запросам Европейского вещательного союза и властей Украины я рада, что BBC согласилась провести конкурс в следующем году», — заявила в понедельник министр культуры Великобритании Надин Доррис.

В середине мая украинская группа Калуш Оркестр победила на 66-м Евровидении в Турине с песней "Стефания". Это был третий раз, когда украинцы получили право принимать музыкальное телешоу, как это было в 2005 и 2017 годах.

Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что ведет переговоры с BBC об организации этого события. Но пока не ясно, в каком городе будет проходить конкурс. По сообщению BBC, интерес проявили Манчестер и Глазго.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон месяц назад высказался за проведение следующего конкурса песни «Евровидение» в Украине.

«Дело в том, что они выиграли его и заслужили это», — сказал тогда Джонсон.