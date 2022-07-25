Британский актёр Дэвид Уорнер скончался от рака в возрасте 80 лет
Популярный актёр из Великобритании Дэвид Уорнер умер после долгой борьбы с онкологией.
Днём 25 июля стало известно, что актёр Дэвид Уорнер умер от рака на 81-ом году жизни. Уорнер был помещён в специализированный дом престарелых Денвилл-холл, где оказывают профессиональный уход за звёздами и деятелями искусства.
Наибольшую популярность Дэвид Уорнер снискал по ролям в таких фильмах как "Титаник", "Омен", "Затерянный мир" и "Трон". Одной из последних ролей для Уорнера стало его появление в фильме "Планета обезьян".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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