Британский актёр Дэвид Уорнер скончался от рака в возрасте 80 лет

Популярный актёр из Великобритании Дэвид Уорнер умер после долгой борьбы с онкологией.

Днём 25 июля стало известно, что актёр Дэвид Уорнер умер от рака на 81-ом году жизни. Уорнер был помещён в специализированный дом престарелых Денвилл-холл, где оказывают профессиональный уход за звёздами и деятелями искусства.

Наибольшую популярность Дэвид Уорнер снискал по ролям в таких фильмах как "Титаник", "Омен", "Затерянный мир" и "Трон". Одной из последних ролей для Уорнера стало его появление в фильме "Планета обезьян".