Резников: Германия направила в Украину 3 ЗРК «Гепард» и 10 тысяч боеприпасов
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Германия уже передала Киеву зенитно-ракетные комплексы "Гепард".
25 июля глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Германия передала украинской армии три зенитно-ракетных комплекса "Гепард" и не менее десяти тысяч боеприпасов к ним. По словам Резникова, немецкие "Гепарды" попали на территорию Украины лишь сегодня, однако уже находятся в распоряжении украинской армии и готовы к бою.
Также Алексей Резников признался, что Германия должна передать Украине ещё не менее двенадцати установки "Гепард" в рамках договорённости между Киевом и Берлином.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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