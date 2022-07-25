Резников: Германия направила в Украину 3 ЗРК «Гепард» и 10 тысяч боеприпасов

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Германия уже передала Киеву зенитно-ракетные комплексы "Гепард".

25 июля глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Германия передала украинской армии три зенитно-ракетных комплекса "Гепард" и не менее десяти тысяч боеприпасов к ним. По словам Резникова, немецкие "Гепарды" попали на территорию Украины лишь сегодня, однако уже находятся в распоряжении украинской армии и готовы к бою.

Также Алексей Резников признался, что Германия должна передать Украине ещё не менее двенадцати установки "Гепард" в рамках договорённости между Киевом и Берлином.