Россия налаживает дружеские отношения с Африкой в условиях дипломатической изоляции

Многие африканские страны сильно зависят от импорта пшеницы и других зерновых из России и Украины, но поставки были сильно нарушены войной на Украине, что усугубило риск голода.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на этой неделе находится с визитом в Африке. Его маршрут включает Египет, Республику Конго, Уганду и Эфиопию.

В июне председатель Африканского союза Маки Салл заявил президенту России Владимиру Путину, что, хотя Африка находится далеко от театра военных действий, африканцы “стали жертвами этого экономического кризиса”.

Военная поддержка Африки

Визит Лаврова рассматривается как попытка заручиться поддержкой африканских стран, многие из которых имеют прочные исторические связи с Россией, на фоне решительного осуждения Западом войны в Украине.

За несколько месяцев до его визита Россия подписала различные политические и военные соглашения на континенте.

В начале января в Мали были направлены сотни российских военных советников. По данным малийской армии, подрядчики из скандальной группы Вагнера были приглашены “помочь Мали обучить свои силы безопасности”.

Это вызвало некоторое удивление: ранее это задание было задачей Европейской учебной миссии в Мали (EUTM).

После того, как полковник Ассими Гойта сверг покойного президента Ибрагима Бубакара Кейту в результате малийского переворота 2020 года, а затем был приведен к присяге в качестве президента после второго переворота в мае 2021 года, он столкнулся с региональными и международными санкциями за продление предложенных сроков президентских выборов.

Связь между иностранной подготовкой и переворотами

В прошлом году в Судане, Чаде, Гвинее Конакри и Гвинее-Бисау также произошли государственные перевороты. У всех них есть одна общая черта: большинство солдат, стоявших за переворотами, прошли военную подготовку, спонсируемую Россией.

Москва возрождает старые советские связи

По словам Ирины Филатовой из Высшей школы экономики в Москве, Россия стремится закрепиться на континенте в качестве посредника в сфере безопасности, чтобы “противостоять коллективному Западу” и создать образ “защитника Африки” — цель, которую Запад, похоже, не смог достичь.

Это далеко не первый случай, когда Россия вмешивается в дела Африки: в 1950-х годах Кремль поддерживал освободительные движения по всему континенту. В то время основным экспортом России было оружие и боеприпасы малой и средней дальности.