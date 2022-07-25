Звезда «Титаника» скончался в пригороде Лондона в доме престарелых

Дэвида Уорнера не стало на 81-м году жизни, последние годы актер боролся с онкологией.

Британский актер Дэвид Уорнер, которого зрители знают по фильмам «Титаник», «Трон», «Планета обезьян», скончался в пригороде Лондона. Ему было 80 лет, последние годы актер лечился от рака.

В дом престарелых Денвилл-холл легендарный артист попал несколько месяцев назад. Дом престарелых в пригороде Лондона - специальное место, где актерам и представителям театральных профессий предоставляется профессиональный уход.

Как сообщает СтарХит, мистер Уорнер имел проблемы со здоровьем, боролся с раком.

В фильме «Титаник» актер сыграл мистера Лавджоя - бывшего полицейского, и помощника Кэла Хокли.

Уорнер снялся не только в основной версии Джеймса Кэмерона, но и в телефильме «S.O.S. с «Титаника», где исполнил роль Лоуренса Бизли — выжившего пассажира, который после спасения описал собственную историю в книге «Гибель «Титаника». Книга была опубликована спустя девять недель после катастрофы.