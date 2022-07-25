Премьер Израиля Лапид угрожает России за закрытие агентства «Сохнут»
Премьер-министр Израиля Яир Лапид попросил МИД страны разработать перечень мер, который вступит в силу, если Россия закроет еврейское агентство "Сохнут" на своей территории.
25 июля издание Israel Hayom сообщило, что израильский премьер-министр Яир Лапид попросил Министерство иностранных дел Израиля разработать пакет политических мер против России в случае, если администрация Кремля отдаст поручение о закрытии еврейского агентства "Сохнут" на территории РФ.
По данным Israel Hayom, одной из предлагаемых Яиром Лапидом мер является полномасштабное присоединение Израиля к санкциям Евросоюза против России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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