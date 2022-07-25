Игорь Юшков назвал Польшу и Болгарию газовыми отщепенцами

Игорь Юшков высказался по поводу "теплового конфликта": рублевая подстава со стороны ЕС сделала Польшу и Болгарию газовыми отщепенцами.

По словам эксперта Финансового университета Болгария и Польша оказались лузерами, из-за того, что купились на уговоры Евросоюза, чтобы те отказались платить за газ в российских рублях.

Сейчас политическая картина станет более ясной, ведь, когда европейские страны перешли на рублевые расчеты, это дает отличный шанс оказывать давление на некоторые государства. Особенно это касается Болгарии, которая уже дважды оказалась в аутсайдерах в газовой сфере и очень странно, что она решилась второй раз наступить на свои же грабли.

Видимо история с «Южным потоком», который страна не захотела строить совместно с «Газпромом» ничему не научила. Выбор тогда пал на «Турецким потоком». по итогу ЕС ничего не заплатила в качестве компенсации, а Россия, в свою очередь, не обеспечила никаких скидок.

«Их мягко подтолкнули к этому: "Смело отказывайтесь, ведь никто не будет покупать ничего за рубли". По той же кривой дорожке пошла и Польша, поэтому когда все страны купили газ за рубли, эти два брата остались неудел и остались без ничего», – предложил Юшков.

Теперь же Польше некуда деваться и она все-таки выпрашивает у Германии газ, который она исходя из страха сама давать не хочет. А Болгария все еще вспоминая старый проект теснится к Турции, несмотря на то, что у них вечный исторический конфликт. Хотя пока эта тепловая нехватка на 30% перекрывается Азербайджаном. Что будет зимой - непонятно.

За такое отношение «Газпром» не будет сильно стараться спасать Европу от суровой зимы, из-за такого отношения будет странно помогать Берлину наполнять их хранилища.