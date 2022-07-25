American Thinker: страны Запада попали в ловушку Путина на Украине
Издание American Thinker рассказало о ловушке Владимира Путина, в которую западные государства попали на Украине.
Сотрудник Лондонского центра политических исследований Александр Марковский написал колонку для издания American Thinker, где сообщил, что Владимир Путин создал стратегическую ловушку в Украине, куда попали западные политики. По мнению Марковского, страны Запада массово поддерживают Киев в военном и финансовом плане, однако Украине бесконечно поглощает эти средства и просит больше.
Вместе с тем автор статьи в American Thinker напомнил, что антироссийские санкции Европы подняли цены на энергоносители в государствах Европейского союза, что сделало страны коллективного Запада ещё более ослабленными. Одновременно с этим Россия получает огромную выгоду, продавая Западу энергоносители по высокой стоимости.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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