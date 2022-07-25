В Германии кремировали умершую от онкологии актрису Руслану Писанку

Артистку кремировали за границей, а на днях похоронят в Киеве на Байковом кладбище.

О кремации Русланы Писанки сообщила украинская актриса Ольга Сумская, пишет СтарХит. По ее словам, муж Игорь "прибит всем, плачет, слезы мешают ему говорить".

Сумская также рассказала, что в ближайшее время прах Писанки будет доставлен в Киев. "Сейчас решаем вопрос захоронения на Байковом", — поделилась подробностями артистка.

Ольга Вячеславовна всячески старается поддержать Игоря Исакова, хотя и сама не находит себе места. «Трагическая судьба, постигшая врасплох. Руслана даже слова не сказала, что у нее были проблемы со здоровьем. Почему так быстро?» — 55-летняя актриса призналась, что, если бы друзья знали о болезни, все наверняка постарались бы чем-то помочь Писанке.

С мужем Игорем Руслана прожила в браке почти 10 лет. Он написал, что сейчас его состояние можно определить синонимами: "раздавлен, сломлен, уничтожен". Он добавил, что знает: его жене эти слова не понравились бы, потому старается понемногу "понять смысл ее любимой поговорки "жизнь прекрасна".

Писанка ушла на 57-м году жизни. Несколько месяцев назад она уехала В Германию на лечение, но чуда не произошло.