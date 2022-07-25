Лопес отметила 53-летие, снявшись абсолютно обнажённой

24 июля звезде мирового масштаба Дженнифер Лопес исполнилось 53 года. Знаменитость решила отметить свой день рождения необычно, снявшись обнажённой.

Актрисе и певице Дженнифер Лопес 24 июля исполнилось 53 года. В свой день знаменитость решила продемонстрировать в своих социальных сетях видео, где она позирует абсолютно обнаженной.

Дженнифер выглядит великолепно. Больше 30 с хвостиком ей не дашь.

Без одежды мировая звезда снялась не просто, чтобы похвастаться своим роскошным телом, а для рекламы собственной линейки косметического бренда JLo Beauty. Новый продукт - крем для ягодиц.

Давно известно, что Дженнифер испытывает гордость, что природа одарила её отличной "пятой точкой", а потому застраховала часть тела на 27 000 000 долларов.

В интервью известному изданию, которое Лопес дала в свой день рождения, артистка рассказала, что чувствует себя очень счастливой. Поделилась знаменитость и соображениями по поводу красоты в любом возрасте.

Я считаю, что вы можете выглядеть и чувствовать себя потрясающе и сексуально в любом возрасте.

Совсем недавно исполнительница сочеталась браком с актером Беном Аффлеком. В настоящее время молодожёны проводят медовый месяц в Париже. Селебрити поведала, что больше всего её новоиспечёный супруг любит, когда она без причёски, макияжа, и без одежды.